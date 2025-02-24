Sınır kapısında 'uyuşturucu' operasyonu: LPG tanklarına gizlenmiş!

Yayınlanma: 24.02.2025 - 10:49

Güncelleme: 24.02.2025 - 10:51

Edirne Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen aracı kontrol etti.

Araç altı görüntüleme sisteminde, araç altında bulunan dört LPG tankı şüphe uyandırdı.

Şüpheli hafif ticari araç, x-ray taramasına sevk edildi.

TUTUKLANDI

Yoğunluk tespit edilen LPG tanklarında 80 paket halinde 34 kilo 502 gram uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan araç sürücüsü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.