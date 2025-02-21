Edirne'de kent genelinde operasyon: 24 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de kent genelinde operasyon: 24 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 09:33

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Afganistan, Suriye, Pakistan ve Irak uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Etiketler: #EDirne #düzensiz göç #düzensiz göçmen

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