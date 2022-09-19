Sinir krizi geçirip balkonu yaktı, eşyaları sokağa attı
Antalya'da sinir krizi geçiren A.D. adlı kadın, evinin camlarını kırıp eşyalarını sokağa atarak, balkonu ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürürken, A.D. ise eve giren polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi’nde yaşayan A.D., akşam saatlerinde sinir krizi geçirip, evinin camlarını kırdı, eşyaları sokağa atarak, balkonu ateşe verdi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Evinin camlarını eline geçirdiği eşyalarla kırıp bağıran A.D.’yi, evine çıkan polis ekipleri sakinleştirdi.
A.D.'nin üst kat komşusu Güngör Şentay, yangınla birlikte endişe yaşadıklarını belirterek, "Ben aşağıdan gördüm olayı. Arabayı çekmeye indim. Sürekli kavga sesleri duyuyordum. Ortalık yıkıldı. Evde ne kadar eşya varsa kırıldı sonra ateşe verildi" dedi.
O sırada caddeden geçen Bayram İltir da "Balkona bir kadın çıktı. Cinnet getirdi, bağırdı çağırdı. İnsanların üzerine eşyalar attı. Dumanı gördüm. İtfaiye müdahale etti. Balkon camlarını kırdı. Elinde bıçak vardı. İnsanlar kaçıştı" diye konuştu. Mahalleli Uğur Hazır ise "Balkondan bağırıp çağıran bir kadın vardı. Eline ne geçirdiyse aşağıya attı. Balkona yanıcı bir madde döküp yaktı. Balkon yanarken bağırıp çağırmaya devam etti" diye konuştu.
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