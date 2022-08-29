Sınırda şüpheli olay: 2 Suriyeli vurulmuş halde bulundu
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınıra yakın boş arazide tabancayla vurulmuş 2 kişi bulundu. Suriyeli oldukları belirtilen 2 kişiden 1’inin öldüğü tespit edildi, diğeri hastanede tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Sardıç Tepe Hudut Karakolu yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Sınır hattında duyulan silah sesleri sonrası, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.
Üzerlerinden kimlik çıkmayan 2 erkeğe rastlayan ekipler, birinin öldüğünü, diğerinin de yaralandığını belirledi. Bu kişilerin tabanca ile vurulduğu tespit edildi. Suriyeli olduklarını belirten yaralı, sağlık ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cenaze de otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Doktor doktor dolaştı, 14 yıl sonra teşhis konuldu
- Peker, yeni video yayımladı
- AKP'li Taşkesenlioğlu'ndan ilk açıklama
- 7 isim için harekete geçildi
- Bir açıklama da Serhat Albayrak cephesinden geldi
- '100 yıllık pranga' sözleri yeniden gündemde
- Ormanda yürümek artık ücretli
- Taliban duyurdu: Rusya'dan gaz ve petrol tedarik edecek
- SPK'den Sineren ve 'ilgililer' hakkında suç duyurusu
- Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddialara yanıt verdi!