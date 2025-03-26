Sinop Barosu'ndan protesto sesleri: Hukuk şahıs ve siyasi odaklı olamaz

Yayınlanma: 26.03.2025 - 15:09

Güncelleme: 26.03.2025 - 15:22

Sinop Barosu'na bağlı avukatlar başta İstanbul Barosu'nun görevden alınması olmak üzere Belediye Başkanlarının görevden alınmaları ve yaşanan süreçteki hukuk dışı tutuklama ve uygulamaları protesto etti. Sinop Barosu önünde toplanan avukatlar cüppeleri ile katıldıkları protestoda "Hukukun şahıs ve siyasi odak gözetmeksizin, kişi ya da grupların çıkarlarına göre değil, evrensel hukuk ilkeleri doğrultusunda uygulanması gereği, kişilerin ve kurumların savunma hakkının kısıtlanmaması, adil yargılama hakkının hayata geçirilmesi demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsurlarıdır" dedi.

Saat 12.30'da Sinop Barosu önünde basın açıklaması için cüppeleri ile toplanan avukatların protestosuna Sinop’taki çeşitli demokratik kitle örgütlerinin de destek verdiği görüldü. Protestoda Sinop Baro Başkanı Funda Öztürk Altuntaş tarafından yapılan açıklamada hukukun şahıs ya da siyasi odaklı olamayacağına işaret edilerek "Hukukun şahıs ve siyasi odak gözetmeksizin, kişi ya da grupların çıkarlarına göre değil, evrensel hukuk ilkeleri doğrultusunda uygulanması gereği, kişilerin ve kurumların savunma hakkının kısıtlanmaması, adil yargılama hakkının hayata geçirilmesi demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsurlarıdır" denildi.

Son on gündür Türkiye’de yaşanan birçok gelişmenin hukukun evrenselliği içinde yeri olmadığına vurgu yapan Sinop Baro Başkanı Funda Öztürk Altuntaş, İstanbul Barosu seçimlerinin iptaline ilişkin "Bu karar İstanbul barosu genel kurulunun iradesine, savunma mesleğinin bağımsızlığına ve hukuk devleti ilkesine açıkça aykırıdır. Anayasa’nın 135. Maddesi uyarınca barolar, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olup, yalnızca meslektaşların mesleki menfaatleri bakımından değil, aynı zamanda toplumun adalet arayışı ve savunma hakkı bakımından da temel bir işleve sahiptir. Baro başkan ve yönetimleri, serbest ve demokratik seçimlerle göreve gelir ve bu irade, ancak yine aynı parallelde demokratik usullerle değiştirilebilir. Seçimle göreve gelen bir baro başkanı ve yönetiminin seçim dışı yollarla görevden alınması, baroların kurumsal kimliğine, bağımsızlığına, demokrasiye ve savunma hakkının güvencesine açık bir müdahaledir" dedi.

‘YARGININ BAĞIMSIZLIĞINA OLAN GÜVEN SARSILDI’

Altuntaş konuşmasında belediye başkanları ile diğer bir çok tutuklamaların da hukuka açıkça aykırı olduğunu belirterek "Ancak ne yazık ki, gerek İstanbul Barosu başkan ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesine ilişkin yargılama süreci, gerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer bazı ilçe belediye başkanları ve gazeteciler ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında başlatılan soruşturma süreçleri ve bu süreçlerde yaşanan hak ihlalleri, hukuka aykırı şekilde uygulanan tutuklama tedbirleri, alınan bazı idari kararlar ile seçmen iradesinin yok sayılması şekli hukuka aykırılıkların yanında esasen de kamu vicdanında karşılık bulmamış; kişi hak ve özgürlükleri bağlamında hukuki güvenlik ilkesinin zedelendiği yönünde ciddi kaygılar doğurmuş ve yargının tarafsızlığına duyulan güveni ciddi şekilde sarsılmıştır" ifadelerini kullandı.