Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sinop'ta denizde füze alarmı: Sahil güvenlik harekete geçti

Sinop'ta denizde füze alarmı: Sahil güvenlik harekete geçti

2.06.2026 12:03:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Sinop'ta denizde füze alarmı: Sahil güvenlik harekete geçti

Sinop’un Ayancık ilçesi açıklarında deniz yüzeyinde füze olduğu değerlendirilen askeri bir cisim bulundu. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırırken, muhafaza altına alınan cisimle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

 Sinop'un Ayancık ilçesi açıklarında denizde füze olduğu değerlendirilen cisim bulundu.

Ayancık ilçesi Bahçeli köyü Oluza mevkisi açıklarında denizde bir cisim görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alıp, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Image



İlk incelemede füze olduğu değerlendirilen cisim, detaylı inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Sinop #füze