Sinop’ta ‘Dünden Gelen Işık’ etkinliği düzenlenecek

Eğitim-İş Sinop Şubesi, Sinop Belediyesi işbirliğiyle “Dünden Gelen Işık” isimli bir etkinlik düzenliyor. 21 Ekim'de Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da gerçekleştirilecek etkinliğin kolaylaştırıcılığını Prof. Dr. Aziz Konukman üstlenecek. Hasan Yiğit, “Sinop’un Gündemi” ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Karabey Aydoğan da “Uygarlık Okulu Köy Enstitüleri” isimli konuda konuşacak ve konser dinletisi sunacak.