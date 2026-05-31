Sinop'ta faciadan dönüldü: Lüks yat yan yattı, 6 mürettebat son anda kurtarıldı!

31.05.2026 09:21:00
İHA
Sinop'ta iskelede demirli bulunan yabancı bayraklı lüks yat, su alarak yan yattı. Yatta bulunan 6 mürettebat, ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi.
Sinop İskelesi'nin arka kısmında bağlı bulunan ve yaklaşık 2 milyar lira değerinde olduğu belirtilen yabancı bayraklı lüks yat, henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı.

Kısa süre içerisinde iskele kenarında yan yatan yatı gören yurttaşlar durumu yetkililere bildirdi.

6 MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ

Olay esnasında yatın içerisinde bulunan 6 mürettebat, durumun fark edilmesiyle birlikte hızla tahliye edildi. Karaya çıkarılan personelin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Su alan lüks yatın kurtarılması için limanda çalışma başlatıldı.

