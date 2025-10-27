Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sinop'ta hareketli anlar... Balıkçı teknesi kayalıklara çarptı: İçindekiler diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı!

27.10.2025 13:45:00
Sinop'un Gerze ilçesinde kayalıklara çarpmasının ardından su alan balıkçı teknesi yarı batık şekilde karaya oturdu. Teknedeki balıkçılar, çevrede bulunan diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Sinop’un Gerze ilçesinde balıkçı teknesi kıyıya yanaşırken kayalıklara çarparak büyük hasar aldı.

Çarpmanın etkisiyle su almaya başlayan ve hızla batmaya yüz tutan teknedeki balıkçılar, çevredeki diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, teknenin tamamen batmasını önlemek için hızlı kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Kısmen batan tekne, yoğun çabalar sonucu limana çekildi.

Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

