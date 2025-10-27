Sinop'ta hareketli anlar... Balıkçı teknesi kayalıklara çarptı: İçindekiler diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı!

Sinop’un Gerze ilçesinde balıkçı teknesi kıyıya yanaşırken kayalıklara çarparak büyük hasar aldı.

Çarpmanın etkisiyle su almaya başlayan ve hızla batmaya yüz tutan teknedeki balıkçılar, çevredeki diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, teknenin tamamen batmasını önlemek için hızlı kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Kısmen batan tekne, yoğun çabalar sonucu limana çekildi.

Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.