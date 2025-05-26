Sinop'ta ormanlara giriş yasaklandı!

Alınan karar doğrultusunda, tescilli piknik ve mesire alanları haricinde ormanlık alanlara giriş yasaklanırken, sadece ormancılık faaliyeti kapsamında görevli kişiler ile izin alan vatandaşların belirli koşullarda girişine izin verilecek. Sokak hayvanlarını beslemek isteyenler ise orman işletme şefliklerinden izin alarak belirlenen yer ve zamanda besleme yapabilecek.

PİKNİK ALANLARINDA ATEŞ VE HAVAİ FİŞEK YASAK

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kiraya verdiği orman parkları ve tabiat parklarında faaliyetler devam edecek, ancak işletmeciler yangınlara karşı her türlü önlemi almakla yükümlü olacak. Ayrıca, bu alanlarda dilek feneri, meşale, havai fişek gibi yanıcı ve patlayıcı madde kullanımı yasaklandı.

Orman çevresindeki yollar üzerinde mola vermek, piknik yapmak, mangal veya semaver yakmak, ATV, UTV ve motosiklet gibi araçlarla orman içlerine girmek de yasak kapsamında yer alıyor. Anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği sırasında dal ve bitki örtüsü yakılması da kesin olarak yasaklandı.

SANAYİ TESİSLERİ, ENERJİ HATLARI VE BELEDİYELER SORUMLU

Orman çevresindeki sanayi kuruluşları ve enerji hatlarının bakımından sorumlu kurumlar, yangın riskine karşı gerekli tüm önlemleri alacak. Belediye ve çevre müdürlükleri, çöp toplama alanlarında koruma bandı oluşturmakla yükümlü olacak.

Sinop Valiliği ve kaymakamlıkların koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğu tarafından oluşturulan ekipler, alınan tedbirlerin uygulanmasını yakından denetleyecek. Gerekli durumlarda kamu ve özel sektör imkânları kullanılarak olası yangınlara hızlı müdahale edilecek.

Karara uymayanlar hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca yasal işlem uygulanacak.