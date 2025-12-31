Sinop'ta Türk destanları öğrencilerce sahneye taşınacak

Vali Mustafa Özarslan, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, projeye ilişkin bilgi verdi.

Gençlerin sadece derslerde başarılı olmakla kalmaması gerektiğini vurgulayan Özarslan, aynı zamanda kimliğini bilen, dilini seven, kültürüne sahip çıkan bireyler olarak da yetişmeleri gerektiğine dikkati çekti.

Bu anlayışla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda "Destanlarımızı Sahneliyoruz Projesi"ni hayata geçirdiklerini aktaran Özarslan, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin binlerce yıllık tarihine baktığımızda şunu çok net görüyoruz. Bizi biz yapan değerlerin en güçlü taşıyıcılarından biri destanlarımızdır. Destanlar bir milletin hafızasıdır, vicdanıdır, ruhudur. Cesareti, adaleti, sevgiyi, fedakarlığı anlatır. Bu kapsamda Köroğlu, Aslı ile Kerem, Deli Dumrul, Leyla ile Mecnun, Yunus Emre, Oğuz Kağan, Ergenekon, Manas, Satuk Buğra Han ve Battal Gazi temalı eserler, ilimizdeki ortaöğretim kurumlarımız tarafından tiyatro sahnesine taşınacak."