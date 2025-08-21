Sinop'un plaka kodu ne? Sinop'un plaka numarası kaç? Sinop ve ilçelerinin plaka harfleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.08.2025 10:54:00
Haber Merkezi
Sinop’un plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Sinop ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Sinop plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

SİNOP'UN PLAKA KODU NEDİR?

Sinop’un plaka kodu 57 olup, Türkiye’de Karadeniz Bölgesi’nin önemli şehirlerinden biriyle özdeşleşmiştir. Sinop’ta araç plakaları, 57 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Sinop Plaka Kodunun Anlamı

Sinop’un plaka kodu olan 57, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 57 sayısı, Sinop’un hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Sinop ve ilçelerinin plaka harfleri
İlçe    Plaka Harfleri
Ayancık    57 A, 57 AC
Boyabat    57 B, 57 BO
Dikmen    57 D, 57 DK
Durağan    57 DU, 57 DR
Erfelek    57 E, 57 EF
Gerze    57 G, 57 GE
Saraydüzü    57 S, 57 SA
Türkeli    57 T, 57 TU
Merkez    57 M, 57 MR

