Sinop'un plaka kodu ne? Sinop'un plaka numarası kaç? Sinop ve ilçelerinin plaka harfleri...



Sinop plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

SİNOP'UN PLAKA KODU NEDİR?

Sinop’un plaka kodu 57 olup, Türkiye’de Karadeniz Bölgesi’nin önemli şehirlerinden biriyle özdeşleşmiştir. Sinop’ta araç plakaları, 57 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Sinop Plaka Kodunun Anlamı

Sinop’un plaka kodu olan 57, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 57 sayısı, Sinop’un hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Sinop ve ilçelerinin plaka harfleri

İlçe Plaka Harfleri

Ayancık 57 A, 57 AC

Boyabat 57 B, 57 BO

Dikmen 57 D, 57 DK

Durağan 57 DU, 57 DR

Erfelek 57 E, 57 EF

Gerze 57 G, 57 GE

Saraydüzü 57 S, 57 SA

Türkeli 57 T, 57 TU

Merkez 57 M, 57 MR