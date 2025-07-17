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Sinop’un telefon kodu kaç? Sinop’un alan kodu kaç?

Sinop’un telefon kodu kaç? Sinop’un alan kodu kaç?

17.07.2025 15:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sinop’un telefon kodu kaç? Sinop’un alan kodu kaç?

Karadeniz Bölgesi’nin en kuzey ucunda yer alan Sinop, tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve sakin yaşam tarzıyla öne çıkan huzurlu bir sahil şehridir. Telefonla iletişimde Sinop’un kendine ait alan kodu bulunuyor. Peki, Sinop’un telefon kodu kaç? Sinop’un alan kodu kaç?

Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile İletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Sinop önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Sinop'tan alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Sinop’un telefon kodu kaç? Sinop’un alan kodu kaç?

SİNOP'UN TELEFON KODU KAÇ?

Sinop iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0368’dir. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Sinop için bu kod 368 olarak belirlenmiştir.

SİNOP'UN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.

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