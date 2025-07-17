Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile İletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Sinop önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Sinop'tan alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Sinop’un telefon kodu kaç? Sinop’un alan kodu kaç?

SİNOP'UN TELEFON KODU KAÇ?

Sinop iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0368’dir. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Sinop için bu kod 368 olarak belirlenmiştir.

SİNOP'UN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.