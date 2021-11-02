Sinoplu hackerdan Biden’ın partisine şok
ABD Başkanı Biden'ın partisinin internet sitesinin bir bölümü, Türk hackerlar tarafından ele geçirildi.
Daha önce Amerika'nın "İslam ve Türkiye düşmanlığı" ile Fethullah Gülen’i teslim etmemesine tepki koymak için ‘hacktivist’ eylemler yaptığını açıklayan Can Cebeci ele geçirdiği fbconnect-stage.democrats.org adlı adrese de bir not bıraktı. Adresin daha önce Demokrat Parti’nin internet adresine giriş ve kayıt işlemlerinde kullanıldığı öğrenildi.
Cebeci, ele geçirdiği adrese Kuranı Kerim'den Yusuf Suresi 108. ayetin Türkçe ve İngilizce mealini, terör örgütü lideri Fetullah Gülen’le alay eden bir görsel ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yaptığı bir videoyu ekledi.
FETÖ lideri ile alay ettiği görselde “Fetbull” “Amerikan Köpeği” ifadelerine yer verirken, sayfaya yazdığı notlarda, “Allah yolunda savaş! Sen sadece kendinden sorumlusun. Müminleri (savaşa) teşvik et. Umulur ki Allah, kâfirlerin (müminler üzerinde baskı oluşturan) tazyiklerini engeller. Allah’ın baskısı da ibretlik cezalandırması da daha çetindir” sözleri yer aldı.
Demokrat Parti'nin internet sitesi kullanıma devam ederken, ele geçirilen bölüme eklenen not geçerliliğini koruyor.
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Doğalgaz, otogaz şimdi de alkol!
- Binance, para çekim işlemlerini askıya aldı
- Dolar/TL için iki kritik tarih!
- Eski genel başkanlar harekete geçti
- AKP ve MHP seçmeni isyan etti
- Piyasalarda tüm gözler yarına çevrildi
- Kist ameliyatı için para topladı, göğüs ameliyatı oldu
- İkinci el araç almak isteyenler dikkat!
- Erdoğan’ın gitmediği Glasgow’a İmamoğlu gidecek
- Erdoğan, Albayrak ve Demirören'e kötü haber