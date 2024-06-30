Sinop'ta bazı bölgelerde denize girmek yasaklandı
Sinop'ta bazı bölgelerde iki gün süreyle denize giriş yasağı getirildi.
Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde iki gün süreyle denize girilmesine yasak getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Mustafa Özarslan başkanlığında toplandığı belirtildi.
Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, ilimizin Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Adabaşı'na kadar olan kuzey kesimlerinde dalga yüksekliğinin 1-1,4 metre olacağı, rüzgarın ise batı ve kuzeybatı yönlerinden saatte 25-35 kilometre hızla eseceği tahmin edilmektedir. Buna göre ilimizin Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Adabaşı'na kadar olan kuzey sahillerinde vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla 1 ve 2 Temmuz tarihlerinde denize girilmesi yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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