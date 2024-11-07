Sinop’ta çakmakla oynayan çocuklar samanlığı yaktı
Sinop’un Bostancılı Mahallesi’nde bir samanlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Bostancılı Mahallesi Karagöl mevkiinde edinilen bilgilere göre, Ekrem Demirel’e ait samanlıkta çakmakla oynayan çocuklar yangına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangın sonrası samanlık kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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