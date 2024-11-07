Sinop’ta çakmakla oynayan çocuklar samanlığı yaktı

Sinop’un Bostancılı Mahallesi’nde bir samanlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Sinop’ta çakmakla oynayan çocuklar samanlığı yaktı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 07.11.2024 - 17:25

Yangın, saat 15.00 sıralarında Bostancılı Mahallesi Karagöl mevkiinde edinilen bilgilere göre, Ekrem Demirel’e ait samanlıkta çakmakla oynayan çocuklar yangına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangın sonrası samanlık kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler