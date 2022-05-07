Sinop’ta dere taştı, 11 köy ulaşıma kapandı

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 15:44

Sinop’un Türkeli ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrasında Türkeli Çayı’ndaki su seviyesi yükseldi.

İlçede 11 Ağustos 2021'deki sel felaketinde yıkılan Yılanlık Köprüsü’nün yerine yapılan geçici köprü, su seviyesinin yükselmesiyle Türkeli Çayı’nın taşması sonucu sular altında kaldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri önlem alarak, tahribat meydana gelen köprüyü geçici süreliğine ulaşıma kapattı.











