Sinop’ta doğalgaz patlaması: Bir kişi yaralandı

Sinop’ta bir evde meydana gelen doğalgaz patlamasında bir kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle apartmandaki ve karşı binadaki bazı evlerin camları kırıldı.

ANKA
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 22:15
Sinop’ta doğalgaz patlaması: Bir kişi yaralandı
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Olay, saat 18.15 sıralarında Ada Mahallesi Kızıltoprak Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sekiz katlı bir apartmanın zemin katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın etkisiyle bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şoka giren yurttaş, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri ile itfaiye ve doğalgaz firması ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.


Sinop Ada Mahallesi doğalgaz

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