Sinop’ta doğalgaz patlaması: Bir kişi yaralandı

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 22:15

Olay, saat 18.15 sıralarında Ada Mahallesi Kızıltoprak Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sekiz katlı bir apartmanın zemin katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın etkisiyle bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şoka giren yurttaş, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri ile itfaiye ve doğalgaz firması ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.