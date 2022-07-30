Sinop’ta doğalgaz patlaması: Bir kişi yaralandı
Sinop’ta bir evde meydana gelen doğalgaz patlamasında bir kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle apartmandaki ve karşı binadaki bazı evlerin camları kırıldı.
Olay, saat 18.15 sıralarında Ada Mahallesi Kızıltoprak Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sekiz katlı bir apartmanın zemin katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın etkisiyle bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şoka giren yurttaş, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri ile itfaiye ve doğalgaz firması ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Olayla ilgili incelemeler sürüyor.
Video Haberler
- '50-55 km daha fazla yüzmüş olabilirim'
- Yeni 'şeyh'i Hz. Muhammed seçmiş!
- 'Adalet Bakanlığı'na dava açacağız'
- 'Tarihi eserleri' satmaya çalışırken yakalandılar
- 'Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz'
- Sayan'dan yeni 'silah' açıklaması
- 'Devletin geleceği tehlikede'
- Antalya'da uçan tekmeli, bastonlu 'kira' kavgası!
- Kayıp üniversiteliden acı haber
- Soma’da atık havuzu patladı: 1 işçi kayıp
En Çok Okunan Haberler
-
- El konulan kumu ihaleyle aldılar
- 'Oyunun ikinci perdesi Ankara'da oynanıyor'
- Beş yıl bile dayanmadı!
- 'Benim aldığım dinozorlar değil...'
- Ümit Özdağ'dan MHP açıklaması
- AKP ve CHP oylarında büyük değişim
- Kılıçdaroğlu'na gelen bilginin kaynağını anlattı
- Sivas'ta KKKA bir can daha aldı
- 'Adalet Bakanlığı'na dava açacağız'
- 'Yeniden Refah' rahatsızlığı