Sinop’ta fuhuş operasyonunda 3 kişi yakalandı
Sinop’ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca operasyona 'Temizlik' adı verildiği öğrenildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezi ve Gerze ilçesinde fuhşa aracılık ve yer temini sağladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen ve “Temizlik” adı verilen operasyonda 3 zanlı adreslerinde gözaltına alındı.
Ekiplerce söz konusu adreslerdeki aramalarda 31 bin 150 lira, bir bilgisayar ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
Amaç dışı faaliyet gösteren iki iş yerine ve fuhşa iştirak eden şahıslara 81 bin 384 lira idari para cezası uygulanırken, 2 kadın sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters'tan çarpıcı seçim haberi: Erdoğan 10 puan geride
- Yapıcıoğlu'ndan Bahçeli'ye 'mesaj'
- Erkan Baş'tan 'Muharrem İnce' eleştirisi
- 'Futbol oynama gibi bir şansımız yok'
- Gökhan Zan isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum
- AKP içinde tartışma yarattı
- Cinayette çarpıcı iddialar: MHP'liler savcıdan rahatsız
- Çakıcı’nın danışmanından kritik ziyaret
- Halil Falyalı'nın Saray'a uzanan ilişkisi...
- Türkiye İttifakı, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı