Sinop’ta gençler 3 fidan için toplandı, denize karanfil bırakıldı

Yayınlanma: 06.05.2025 - 15:13

Güncelleme: 06.05.2025 - 15:13

CHP Sinop Gençlik Kolları, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın 53. ölüm yıldönümleri için Sinop Uğur Mumcu meydanında bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya, CHP Sinop Gençlik Kolları üyelerinin yanı sıra CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Merkez İlçe Başkanı Samet Bayrak ve Kadın Kolları Başkanı Esin Tümer de katılırken TİP İl Başkanı Sinan Raci Ergül’ün de destek verdiği görüldü. CHP Sinop Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Barbaros Açıkel tarafından okunan basın bildirisinde Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının tam bağımsız Türkiye hayali ile yola çıktıklarına işaret edilerek “İdam sehpasına ‘Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Yaşasın işçiler, köylüler. Kahrolsun emperyalizm’ sloganıyla çıkan 3 fidanın sesleri susturulamadı. İşte bugün onların darağacında bizlere bıraktıkları miras için buradayız. 12 Mart hukuku, 12 Eylül faşist cuntasının Anayasası ile pekiştirilmiştir ve bugün de AKP’nin antidemokratik yasa ve uygulamalarıyla devam etmektedir. Bugün Anayasa’yı açıkça ihlal eden ve tanımadığını ilan eden iktidar, kendisine karşı özgür ve bağımsız Türkiye için demokratik tepkilerini gösteren herkesi suçlu olarak yaftalamakta, susturmaya çalışmaktadır” denildi.

‘BİZE BIRAKTIKLARI MİRAS, MÜCADELELERİMİZDE YAŞIYOR’

Açıkel, “Bugün onların bize bıraktığı miras, işçi sınıfının taşeron düzenine, güvencesizliğe, iş cinayetlerine, yoksulluğa, geleceksizliğe karşı mücadelemizde, HES’lere, termik santrallere, nükleer santrallere, kentsel yağmaya karşı doğayı ve yaşamı savunma mücadelelerinde yaşıyor. Bugün onların bize bıraktığı miras, öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin bilimsel, özerk-demokratik üniversite mücadelelerimizde, kadınların eşitlik, özgürlük ve insanca yaşam mücadelelerinde yaşıyor” dedi. Günün anlam ve önemine ilişkin de konuşan Açıkel, “Deniz Gezmiş ve arkadaşları ‘Tam Bağımsız Türkiye’ inancını, kavgalarının ilhamını Mustafa Kemal Atatürk’ten, Cumhuriyet devriminden almışlardır. ‘Biz bağımsızlık istiyoruz dediğimiz zaman, tam bağımsızlık istediğimizi herkesin anlaması gerekir’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan gittiğini Deniz Gezmiş yargılaması sırasında da şu sözleriyle açıklamıştır; ‘Bu memlekette Mustafa Kemal’e gerçekten sahip çıkanlar varsa onlar da bizleriz. 35 milyon metrekare vatan toprakları işgal altındayken, bizim milli bütünlüğü bozmakla suçlanmamız gülünçtür.’ diyenlerin yolunda yürümekten geri durmayacağız” ifadelerini kullandı.

‘DENİZLER ÖLMEDİ, YAŞIYOR’

“Onlar, 6 Mayıs 1972 sabahı, bir darağacında değil; bu ülkenin vicdanında, sokaklarında, üniversite amfilerinde, işçi direnişlerinde, adalet ve eşitlik mücadelesinde ölümsüzleşti” diyerek konuşmasını sürdüren Açıkel, “Bu üç fidanın istedikleri şey, halkın kendi kaderini tayin edebileceği bağımsız, demokratik ve eşit bir Türkiye’ydi. İfade ettikleri düşünceler, bugün bile milyonlarca gencin yüreğinde karşılık buluyor. Bizler, onların mücadelelerini saygıyla anıyor, ‘Tam Bağımsız Türkiye’ hayalini büyütmeye ve onların hayalini kurduğu ülke için mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz. Denizler ölmedi, Denizler yaşıyor” diye konuştu. Uğur Mumcu Meydanı’nda yapılan anmadan sonra ‘Hoşça Kal Kardeşim Deniz’ türküsü eşiliğinde Bülent Ecevit caddesi sahiline yürüyen yüzlerce katılımcı Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan anısına denize karanfiller bıraktı.



