Sinop’ta iki hafif ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Sinop’un Boyabat ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 16:26
Sinop’ta iki hafif ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
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Sinop’un Boyabat Karacaören mevkisinde meydana gelen olayda, Sibel G. hakimiyetindeki hafif ticari araç, kavşaktan yola çıktığı sırada seyir halindeki Nuh Ö.’nün kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada şoförler Sibel G. ve Nuh Ö. ile araçlarda bulunan Asya D.(48) Nurdane Ö.(38) Mustafa K.(74) Ümmü G.Ö.(37) H.N.Ö.(6) A.Ö.(10) F.Ö.(14) K.Ö.(16) yaralandı.

Sıkıştığı için açılamayan araç kapıları Boyabat itfaiyesi ekipleri tarafından açıldı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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