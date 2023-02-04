Sinop’ta iki hafif ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Sinop’un Boyabat ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı.
Sinop’un Boyabat Karacaören mevkisinde meydana gelen olayda, Sibel G. hakimiyetindeki hafif ticari araç, kavşaktan yola çıktığı sırada seyir halindeki Nuh Ö.’nün kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada şoförler Sibel G. ve Nuh Ö. ile araçlarda bulunan Asya D.(48) Nurdane Ö.(38) Mustafa K.(74) Ümmü G.Ö.(37) H.N.Ö.(6) A.Ö.(10) F.Ö.(14) K.Ö.(16) yaralandı.
Sıkıştığı için açılamayan araç kapıları Boyabat itfaiyesi ekipleri tarafından açıldı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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