Sinop'ta kestane ağaçlarına 'gal arısı' dadandı

05 Ekim 2022 Çarşamba, 17:30

Sinop’un Erfelek ilçesinde kuzu kestanesinin hasadı başladı.

Ancak bu yıl gal arısı dadanan kestane ağaçlarında rekolte düştü. Gal arısı, ilkbahar aylarında kestane çiçeğine yumurtasını bırakarak ürün kalitesinin ve rekoltenin düşmesine neden oluyor.

"YETKİLİLERDEN ÇARE BULUNMASINI İSTİYORUZ"

Konu ile ilgili ANKA Haber Ajansı’na bilgi veren Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, şunları söyledi: