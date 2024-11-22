Sinop'ta kuvvetli rüzgar 3 metrelik dalgalar oluşturdu

Yayınlanma: 22.11.2024 - 14:22

Güncelleme: 22.11.2024 - 14:22

Kentte iki gündür etkisini sürdüren ve saatteki hızı 37 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle, kentin güney sahilinde dalga boyu 3 metreyi buldu.

Bazı yurttaşlar, sahile gelerek cep telefonlarıyla dalgaları görüntülemeye çalıştı.

VALİLİKTEN UYARI

Kuvvetli rüzgar nedeniyle kentin güneyindeki iç liman mevkiine sığınan, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemilerin de bekleyişi devam ediyor.

Sinop Valiliği'nden yapılan uyarıda ise, kentteki olumsuz hava koşullarının birkaç gün daha sürmesinin beklendiği bildirilerek, yurttaşların kar yağışı ve sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek sorunlara karşı dikkatli olması istendi.