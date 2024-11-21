Şiddetli lodos Kalamış Sahili’nde dev dalgalar oluşturdu

Yayınlanma: 21.11.2024 - 13:38

Güncelleme: 21.11.2024 - 13:40

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos, Kadıköy Kalamış Sahili'nde dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Dalgaların kıyıya vurmasıyla sahilin bir bölümü adeta göle dönerken, yurttaşlar zor anlar yaşadı.





Boyları 3-4 metreyi bulan dalgalar, sahildeki kafe işletmelerini ve yürüyüş yapan vatandaşları olumsuz etkiledi. Sahilde kafe işleten Uğur Özkan Güler, “Sabahtan beri hava bu şekilde. İnsanlar gelip geçerken zorlanıyor. İnanılmaz bir dalga var. Su birikintileri de oluşmuş. İnsanlar sahil kenarını kullanamıyorlar. Yağışla birlikte daha da kötü olur mu bilmiyorum. İşlerimizi biraz etkiledi” dedi.





Sahilde spor yapan bir vatandaş ise, “Burayı daha önce böyle görmemiştim. Spordan geliyorum. Bakmak için geldim” şeklinde konuştu. Şiddetli lodos, İstanbul'daki bazı deniz hat seferlerinin iptal olmasına da yol açarken, yetkililer durumu yakından takip ediyor.