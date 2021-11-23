Sinop'ta LPG'li araçtaki patlamada sürücü yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde LPG'li otomobilde patlama oldu, sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sebahattin Özmenteş, (43) Boyabat Küçük Sanayi Sitesi Işıklar mevkisinde 57 DH 965 plakalı otomobilini çalıştırdığı sırada patlama meydana geldi.
Alev alması üzerine aracından inen ve elleri ile yüzünde yanık oluşan Özmenteş, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araçtaki yangın ise sanayi esnafının yangın tüpleriyle yaptığı müdahalenin ardından Boyabat İtfaiyesi ekiplerince söndürüldü.
Aracın LPG'li olduğu, patlamanın araç içindeki gaz sıkışmasından kaynaklandığı öğrenildi.
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