Sinop'ta müstakil evde yangın paniği! 3 kişi yaralandı

Sinop'un Gerze ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

Sinop'ta müstakil evde yangın paniği! 3 kişi yaralandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 08.03.2025 - 09:09

Abdaloğlu köyünde Ali Koç'a ait 2 katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.  İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler nedeniyle evde mahsur kalan Ali, Mevlide ve Melahat Koç, ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.

İTFAİYE PERSONELLERİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen 2 itfaiye personeli de kontrol amaçlı Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangında 2 katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.


Etiketler: #Sinop

İlgili Haberler

Sinoplu yüzücüler, eksi 1 derecede denizde antrenman yaptı!

Sinoplu yüzücüler, eksi 1 derecede denizde antrenman yaptı!
Sinop'ta heyelan faciası... 3 ev yıkıldı, 4 kişi yaralandı!

Sinop'ta heyelan faciası... 3 ev yıkıldı, 4 kişi yaralandı!
Sinop'ta heyelan... Devasa gölet oluştu!

Sinop'ta heyelan... Devasa gölet oluştu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler