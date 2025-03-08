Sinop'ta müstakil evde yangın paniği! 3 kişi yaralandı

Yayınlanma: 08.03.2025 - 09:09

Güncelleme: 08.03.2025 - 09:11

Abdaloğlu köyünde Ali Koç'a ait 2 katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler nedeniyle evde mahsur kalan Ali, Mevlide ve Melahat Koç, ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.

İTFAİYE PERSONELLERİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen 2 itfaiye personeli de kontrol amaçlı Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangında 2 katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.