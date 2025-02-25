Sinoplu yüzücüler, eksi 1 derecede denizde antrenman yaptı!

Yayınlanma: 25.02.2025 - 12:15

Güncelleme: 25.02.2025 - 12:15

Sinop'ta İntercontinental Open Water Swimming yarışmasına hazırlanan Anıl Emir ve Berkan Çelik, antrenörleri Özgür Başer eşliğinde eksi 1 derece hava sıcaklığında denize girdi. Sporcular, ekstrem hava koşullarında yapılan çalışmaların onları daha güçlü ve kararlı kıldığını ifade ederek, ekstrem koşulları kendi yaşam tarzları haline getirdiklerini belirtti.

"HEM FİZİKSEL HEM DE MENTAL OLARAK GÜÇLÜ KILIYOR"

Antrenör Özgür Başer soğuk suların sporcuların dayanıklılığını artırdığını ve zorlu koşullarda yapılan çalışmaların motivasyonlarını üst seviyeye çıkardığını vurgulayarak, "Böyle ekstrem hava koşullarında yapılan antrenmanlar, sporcularımızı hem fiziksel hem de mental olarak güçlü kılıyor. Ayrıca antrenman esnasında kullandığımız özel cihazlarla anlık olarak sporcu fiziksel ve sağlık verilerini takip edip gelen verilerin analizlerini yaparak çıkan sonuçlara göre sonra ki antrenmanlar için özel antrenman programı yapıyoruz" dedi.

Öte yandan, yapılan antrenman ile ilgili Sinoplu sporcuların kayıtlı olduğu spor kulübünden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Her iki sporcumuz da yıllardır Uluslararası yarışmalarda birçok derece ve şampiyonluk almışlardır. Her iki sporcumuz da Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin düzenlediği Kıtalararası yüzücü ünvanını almış sporcularımızdır. Önümüzde bulunan yine ülkemizi ve Sinop ilimizi temsil etmek üzere iki zorlu açık su yüzme müsabakalarına katılım sağlamaya hak kazandıkları için bu zorlu süreçte kendilerine ve antrenörlerine başarılar dileriz."