Sinop’ta 'Nükleere Hayır' yürüyüşü... 'Elimizden gelen her şeyi yapacağız'

Yayınlanma: 26.04.2025 - 14:46

Güncelleme: 26.04.2025 - 14:46

Sinop Nükleer Karşıtı Platform, 26 Nisan 1986'da meydana gelen Çernobil Faciası'nın 36'ıncı yıl dönümü nedeniyle yürüyüş ve miting düzenlendi.

Eski Otogar mevkisinden başlayan yürüyüş, 'Nükleere hayır', 'Nükleere inat, yaşasın hayat' sloganlarıyla Uğur Mumcu Meydanı’na sona erdi.

Yürüyüşün ardından meydanda düzenlenen mitingde nükleer santral karşıtı açıklamalar yapıldı.

"NÜKLEER SANTRAL İSTEMİYORUZ"

Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, insanların çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün Sinop’a yapılmak istenen nükleer santralin yapılmaması için bir direniş mücadelesi yapıyoruz. Nükleer santrali Sinop istemiyor değil artık bütün dünya istemiyor. İnsanlar daha iyi ortamlarda, daha iyi ormanlarda, daha iyi denizlerde kirlenmeden yaşamak istiyor. Onun için biz de ilimize yapılmak istenen nükleer santrale karşı mücadele veriyoruz. Sinop en mutlu insanların yaşadığı bir şehir. Bu şehirde nükleer santral yapıldığı zaman insanların huzuru kaçacak. Ayrıca, bizim enerjiye ihtiyacımız yok. Biz Gerze’de de termik santrale karşı mücadele vermiştik. Termik santraller, nükleer santraller yani fosil yakıtlarla üretilen tüm enerjiler dünyamızı kirletmekte ve gelecek nesillerimizi yok etmektedir. Bunun için bu olaya karşıyız. Nükleer santral yapılmaması için de elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Sinop huzurlu, mutlu ve sağlıklı yaşamak istiyor. İnsanlar çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak istiyor. O yüzden mücadele veriyor. Depremde yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Deprem dolayısıyla insanlar artık kırsal kesimlere göç etmeye başlıyor. Bunun nedeni kırsal kesimlerde toprakla, temiz havayla buluşup sağlıklı yaşamak istiyor. Onun için de katı yakıtlarla yapılan nükleer santraller, termik santraller artık ülkemize yakışmıyor. Biz çağdaş ve modern bir ülkeyiz. Artık teknoloji o kadar ilerledi ki, bu teknolojiyle yeni enerji kaynakları yaratılıyor. Bunların doğayı kirletmeyeni, insana, denize, ağaca zarar vermeyen enerji kaynaklarını yaratılmasından yanayız. Biz, Sinop olarak nükleer santral istemiyoruz."