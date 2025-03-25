Akkuyu Nükleer Santrali'nde işçiler iş bıraktı

Yayınlanma: 25.03.2025 - 13:39

Güncelleme: 25.03.2025 - 13:39

Mersin’de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali işçileri, 3 ay geçmesine rağmen ücretlerine 2025'te zam yapılmaması nedeniyle iş bıraktı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında faaliyet gösteren İçtaş şirketi bünyesindeki işçiler, ücretlerine yeni yılın üzerinden 3 ay geçmesine rağmen zam yapılmaması üzerine santral içinde iş bırakma eylemine başladı.

İşçilerin santral inşaatı alanında yürüyüş yaptıkları ve zamlı ücretleri yatmadığı sürece işe başlamayacakları kaydedildi.

İŞÇİLER KÖLE OLMADIĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERECEK"

İnşaat-İş Sendikası, Akkuyu'daki işçilerin eylemine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Akkuyu NGS'deki işçi arkadaşlarımız dayatılan sefalete karşı üretimden gelen güçlerini kullanıyor

Her yerde olduğu gibi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde de kölece çalışma koşullarında ter akıtan işçi kardeşlerimizin ücretlerine kuruş zam yapılmadı!

İÇTAŞ bünyesinde çalışan arkadaşlarımız bu sefalet dayatmasına karşı santral içinde iş bıraktı, ücretlerine zam yapılana kadar eylemlerini sürdürecekler

Akkuyu'da da inşaat işçisinin köle olmadığını bir kez daha gösterecekler.

Gelişmeleri takip ediyoruz. "