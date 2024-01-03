Sinop’ta ruhsatsız silah operasyonu: 5 gözaltı

Yayınlanma: 03.01.2024 - 11:00

Güncelleme: 03.01.2024 - 11:03

Sinop İl Jandarma Komutanlığınca, Türkeli ilçesinde ruhsatsız silah satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca, 134 adet 9 mm çapında fişek, 3 bin 550 Avro ve 2 bin TL ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 5 kişi hakkında adli işlemler başlatıldı.