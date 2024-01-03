Sinop’ta ruhsatsız silah operasyonu: 5 gözaltı
Sinop’un Türkeli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığınca, Türkeli ilçesinde ruhsatsız silah satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca, 134 adet 9 mm çapında fişek, 3 bin 550 Avro ve 2 bin TL ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 5 kişi hakkında adli işlemler başlatıldı.
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