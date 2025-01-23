Sinop'ta şarampole devrilen araçta 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Yayınlanma: 23.01.2025 - 13:22

Güncelleme: 23.01.2025 - 13:47

Sinop’un Abalı köyünde sabah saat 10.30 sıralarında, H.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, şarampole girerek takla attı.

Kazanın ardından bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar A.A., S.A., Y.A., Y.A. ve K.A.A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

Yaralıların sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili inceleme sürüyor.