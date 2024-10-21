Sinop'ta su taşkını riski... Bazı yollar trafiğe kapatıldı!

Sinop'ta sağanak yağış nedeniyle su taşkını riskinin bulunduğu bazı grup yolları tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Sinop'ta su taşkını riski... Bazı yollar trafiğe kapatıldı!
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AA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 15:41

Kentte üç gündür etkisini sürdüren gök gürültülü sağanak kentin Türkeli ve Ayancık ilçelerinde etkili oldu.

Ayancık ilçesinde dere ve ırmak yataklarına yakın bölgelerden geçen Kızılcakaya, Avudullu, İnaltı ve Bakırlı köylerinin grup yolları yaşanması muhtemel su taşkınlarına karşı tedbir amaçlı 2 gün süreyle trafiğe kapatıldı.

Türkeli ilçesinde ise ilçe merkezinden geçen çayın debisi sağanak nedeniyle yükseldi.

Satı köyünde 11 Ağustos 2021 yılında yaşanan sel felaketinde yıkılan köprünün yerine geçici olarak inşa edilen menfez sular altında kaldı.

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, meteorolojik verilere göre yağışların Türkeli, Ayancık ve Erfelek ilçesinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiği aktarılarak, buralarda yaşayan yurttaşlardan, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.


Etiketler: #dere #sel #Sinop #taşkın

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