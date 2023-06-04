Sinop’ta taşımalı eğitime bir günlük 'sağanak' molası

Yayınlanma: 04.06.2023 - 22:22

Güncelleme: 04.06.2023 - 23:09

Sinop’ta gök gürültülü yağış kent merkezi ile Türkeli ilçelerinde su baskınlarına neden oldu. Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

BELEDİYE VE VALİLİKTEN UYARI

Sinop Belediyesi ekipleri su baskınlarının meydana geldiği bölgelerde çalışma yaptı. Türkeli ilçesinde ise bir köprü yağış dolayısıyla ulaşıma kapandı. Sinop Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde bugün ve yarın kuvvetli ve gök gürültülü yağışların devam edeceği belirtilerek, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde sağanağın yarın öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi. Kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle yarın Ayancık ve Türkeli ilçelerinde tedbir amaçlı olarak taşımalı eğitime ara verildiği ifade edilen açıklamada, Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı’nın da yarın için ziyarete kapatıldığı bildirildi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, il genelinde yağış sebebiyle olumsuz bir durumun bulunmadığını vurgulayarak, "İki ilçemizde köylerdeki öğrencilerimiz için tedbir amaçlı taşımalı okulları tatil ettik” dedi.