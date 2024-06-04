Sinop’ta traktör römorkundan düşen kişi hayatını kaybetti
Sinop'ta seyir halindeki bir traktörün römorkundan yola düşen bir kişi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Sinop'ta dün 21.30 sıralarında Sinop-Gerze karayolunun Taşmanlı mevkiinde bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.G’nin kullandığı 57 ABR 836 plakalı traktörün römorkunda yolculuk yapan G.Ö, Sinop-Samsun kara yolunun Taşmanlı mevkisinde bilinmeyen bir nedenle yola düştü. O esnada aynı yönde seyir halinde olan ve sürücüsü ile plakası henüz tespit edilemeyen bir araç, G.Ö’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan G.Ö, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
G.Ö’nün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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