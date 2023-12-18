Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Sinop’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şok operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Sinop’un Durağan ilçesinde ilçesinde yapılan aramada 40 adet sentetik ecza hap ve 3 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde deprem!
- Özgür Özel, Öcalan'ın bile gerisinde
- Meclis karıştı, AKP'li isim kürsüye yürüdü!
- Adana Büyükşehir'e operasyon!
- 'Benim için büyük bir onurdur'
- Sıra bekleyince üniversite sayfasından açıklama yaptırdı
- Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!
- Trafikte tartıştılar, tabanca ile katletti!
- Depremin ardından kritik açıklama: Ercan net konuştu!
- Katliam gibi kaza: Yine yolcu otobüsü!