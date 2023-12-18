Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Sinop’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şok operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 14:25
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Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Sinop’un Durağan ilçesinde ilçesinde yapılan aramada 40 adet sentetik ecza hap ve 3 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.


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