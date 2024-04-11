Sinop’ta zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

Sinop’ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 11.04.2024 - 21:18
Sinop’ta zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı
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Kaza, Sinop-Ayancık yolu İncirpınarı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.O.’nun kullandığı 57 ABK 881 plakalı otomobil, R.K. hakimiyetindeki 34 YB 353 plakalı otomobil ve M.A. yönetimindeki 55 BCR 07 plakalı kamyonet kazaya karıştı.

Kazada 57 ABK 881 plakalı araçta bulunan S.O., D.O., B.O., M.E.O., 34 YB 353 plakalı araçta bulunan R.K., F.K., M.K., Ö.K., E.H.K., 55 BCR 07 plakalı araçta bulunan M.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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