Sinop’ta zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı
Sinop’ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Kaza, Sinop-Ayancık yolu İncirpınarı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.O.’nun kullandığı 57 ABK 881 plakalı otomobil, R.K. hakimiyetindeki 34 YB 353 plakalı otomobil ve M.A. yönetimindeki 55 BCR 07 plakalı kamyonet kazaya karıştı.
Kazada 57 ABK 881 plakalı araçta bulunan S.O., D.O., B.O., M.E.O., 34 YB 353 plakalı araçta bulunan R.K., F.K., M.K., Ö.K., E.H.K., 55 BCR 07 plakalı araçta bulunan M.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 38 ölü, 5026 yaralı
- İtirazı kabul edilen partileri açıkladı
- MHP'li Yıldız'dan Özel'e 'ölüm'lü mesaj
- Bakan siyasete soyundu!
- 'İçeriye siyaset sokmayacağım'
- Kredi anlaşması 'müjde' diye sunuldu!
- 'Kurultayı iptal ettirmeye çalışıyorlar'
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- Fenerbahçe'nin Süper Kupa cezası belli oldu!
- O komiserle ilgili karar verildi