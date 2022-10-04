Sinop'taki feci kazada 4 yaralı

04 Ekim 2022 Salı, 17:52

Kaza, saat 17.00 sıralarında otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T. yönetimindeki 57 AE 994 plakalı araç önüne aniden iş makinesi çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek hem iş makinesine hem de yolun sol tarafında bulunan kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü İ.T. ve yanında bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin ihbarı sonucunda 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

