Sinpaş'ın, Marmaris’teki yat bağlama projesine 'ÇED gereklidir' kararı verildi

Yayınlanma: 09.05.2025 - 17:30

Güncelleme: 09.05.2025 - 17:30

Muğla’nın Marmaris ilçesinde mahkeme kararları ve yıkım sürecine rağmen inşaat faaliyetlerine devam ettiği öne sürülen Sinpaş Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın(GYO) yat bağlama alanı projesi için ''Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli'' kararı verildi.

Marmaris’in İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkisinde Sinpaş GYO AŞ tarafından yapımı devam eden “Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk” projesine yönelik kamuoyundaki tepkiler sürerken, yeni bir proje gündeme geldi. Kızılbük GYO tarafından “Kıyı Düzenlemesi ve Yat Yanaşma/Bağlanma Yerleri Projesi” projesi için 6 Mayıs’ta ÇED süreci başlatıldı. Projeye, 8 Mayıs’ta ''ÇED Gerekli'' kararı verildi.

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre, proje kapsamında toplam 21 bin 833 metrekarelik deniz alanında uygulama yapılması planlanıyor. Bunun 20 bin 390 metrekaresi deniz dolgusu, bin 443 metrekaresi ise yat bağlama alanı olarak ayrıldı. Dolgu işlemleri için toplamda 32 bin 766 metreküp malzeme kullanılacağı belirtildi; bu miktarın 10 bin 237 metreküpü su altına beton dökümü, 22 bin 529 metreküpü ise taş dolgu şeklinde gerçekleştirilecek.

Proje alanı, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda "Milli Park", "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi/Turizm Merkezi" ile "Tabiat Parkı Koruma Alanı'' sınırları içinde yer alıyor. Projenin kara tarafında kalan mevcut tesis alanı ise kısmen "Kentsel Yerleşik Alan", "Orman Alanı" ve "Turizm Gelişim Bölgesi" kullanımlarında bulunuyor.