Sıra Aya Yorgi Koyu'na mı geldi?

29 Mart 2022 Salı, 15:01

AKP yine yaptı yapacağını…

Dünyaca ünlü Aya Yorgi Koyu'nun yakın mesafesinde bulunan bölge, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile imara açıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2018 yılında doğal sit alanı olan bölgenin sit derecesini değiştirerek “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil etmişti.

Bakanlığın bu kararı, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle onaylandı. Bu karar ile imar değişikliği yapılarak yapılaşmanın önü açılmış oldu.

Hem de Çeşme Belediyesi’nin seçilmiş meclisi göz ardı edilerek, fikrine bile başvurulmayarak.

Bu değişiklik ile ne olacak peki?

Cevabı çok net: Daha önce tarım ve zeytinlik alanı ilan edilen yerlere villa yapılabilecek.

Sanırım AKP’nin Çeşme’de yeşil alan kalmayana kadar yapılaşmayı sürdürme kararı var.

Çeşme’nin güzelim doğasını, o güzelim koylarını mahvedecekler.

Aya Yorgi Koyu dünyanın en güzel yerlerinden, koylarından…

Yahu buradaki doğal dokuyu koruyarak yaşatmak varken, rant hırsıyla Çeşme’ye, İzmir’e neden yapıyorsunuz bunu?

İktidara geldiğiniz 2002 yılından itibaren 20 yıllık yağma ve talan öykünüz ile meşhurdunuz.

Aya Yorgi Koyu’nu imara açarak bunlara bir yenisini daha eklediniz ne yazık ki!

Bu yarattığınız tahribat o kadar kapsamlı ki inanın ciltler dolusu kitaba konu olur.

Bu 20 yılda ekolojik ve kültürel yaşamın çok çok ağır darbe aldığını söylersek belki de az söylemiş oluruz.

Bölgenin en değerli en bakir alanının sit derecesini değiştirmek ve yapılaşmayla birlikte yok olmasına çanak tutmak ne kadar milli bir duruş soruyorum sizlere?

Koyun imara açılmasıyla birlikte gerçekleşecek tahribat ve vatandaş olarak bu duruma hiçbir şey yapamayacak olma düşüncesi bile inanın çok üzücü!

Unutulmamalı ki bu ülke ormanlarıyla, su kaynaklarıyla, madenleri ve kıyılarıyla tüm doğal zenginlikleri ile hepimizin.

Tarihi, doğayı yok etmek bir anlamda bir milletin geçmişi kadar geleceğini de yok etmekle eş değerdir.

Gelin bu yanlıştan bir an evvel dönün diyeceğim ama!

Geçmiş icraatlarınız geliyor akıllara ve susuyorum.

Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere hem Çeşme Belediyesi hem de Çeşme Belediye Meclisi’ne bu konuda çok iş düşmektedir.

Doğayı ve geleceğimizi yok edecek bu tarz projelerin son bulması için yetkililerin vatandaşlar ile el ele vererek gelecek kuşaklara miras bırakacağı çalışmalara yoğunlaşması elzem bir ihtiyaç olmuştur.

Doğayı, çevreyi korumak ve onları gelecek nesillere güzel bir şekilde bırakmak bu nedenle çok önemlidir.

Ve bu hepimizin yapması gereken bir ödevdir.

Aya Yorgi’de yapılmak istenen çevre katliamına dur demek tüm İzmirlilere farz olmuştur.

Unutmayın!

Başka Aya Yorgi yok!