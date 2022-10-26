Sıra beklerken kalp krizi geçirdi, personelin müdahalesiyle hayata döndü

Elazığ'da su tahsilat şubesinde fatura ödemek için sıra beklerken kalp krizi geçiren N.A.’nın (80) duran kalbi, personelin yaptığı kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. N.A., gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA
26 Ekim 2022 Çarşamba, 17:16
Sıra beklerken kalp krizi geçirdi, personelin müdahalesiyle hayata döndü
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Elazığ Belediyesi'ne ait su tahsilat şubesine sabah saatlerinde fatura yatırmak için gelen N.A., sıra beklerken fenalaştı.

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ

N.A.’ya tahsilat şubesindeki personel müdahale etti. N.A.’nın duran kalbi, yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı.

Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan N.A., tedaviye alındı.


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