Sıra beklerken kalp krizi geçirdi, personelin müdahalesiyle hayata döndü
Elazığ'da su tahsilat şubesinde fatura ödemek için sıra beklerken kalp krizi geçiren N.A.’nın (80) duran kalbi, personelin yaptığı kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. N.A., gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Elazığ Belediyesi'ne ait su tahsilat şubesine sabah saatlerinde fatura yatırmak için gelen N.A., sıra beklerken fenalaştı.
KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ
N.A.’ya tahsilat şubesindeki personel müdahale etti. N.A.’nın duran kalbi, yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı.
Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan N.A., tedaviye alındı.
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