Sıra ekmek kuyruklarında mı?
Türkiye’de, ekmek kuyruklarının olmaması için acilen üretimde önlem alınması için çağrı yapıldı
Türkiye’de yıllardır devam eden ekonomik krizi ve RusyaUkrayna savaşının etkisini değerlendiren uzmanlar, buğday ve arpa ithalatında yaşanan sorunun önümüzdeki günlerde ekmek zamları ve ekmek kuyrukları olarak yurttaşlara dönebileceğini söyledi.
DIŞA BAĞIMLIYIZ
Benzer sorunların önümüzdeki süreçte buğday ve zeytin gibi ürünlerde de yaşanacağına dikkat çeken Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Uğur Toprak, şunları dile getirdi: “Ayçiçeği konusunda yaşadığımızın bu sıkıntının benzerini yakın zamanda buğdayda yaşayabiliriz. Buğdayda da yüzde 80 oranında Rusya ve Ukrayna’ya bağımlıyız. Bizim üretimimiz zaten bize yetmiyor. Savaş ortamı devam eder ve farklı ülkelerden ürün sağlayamazsak, stoklarımız da bize yetersiz kalırsa buğday, dolayısı ile ekmek konusunda da bir kriz yaşarız. Olası bir kriz ekmek kuyrukları ve ekmeğe zam olarak karşımıza çıkabilir. Mazot fiyatları dolar ve Avro’yu geçti, sterline koşuyor derken şimdi Kuveyt dinarını da geçmek üzere. İthalatla birlikte lojistik maliyetleri de yükseldi. Bizim topraklarımızda kıyı kesimler hariç her bölgede buğday yetişirken neden bu duruma geldik, bunu düşünmeliyiz. Tarım alanında kendi kendimize yetmek zorundayız. Yoksa kısa vadede ithalat ile işin içinden çıkmaya çalışırsak bu sorunlardan kurtulamayacağız. Yine benzer şekilde zeytinde de bir kriz yaşayabiliriz.”
ÖNLEM ŞART
Türkiye’deki üretimin ihtiyacı karşılamadığını dile getiren Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Hakan Çakıcı, “Türkiye’de 25 milyon hektar tarım arazisinin 3.5 milyon hektarlık bölümü kullanılmıyor, boş. Trakya’nın yanı sıra, Ege’de, İç Anadolu gibi bölgelerde ekim için kullanılabilecek boş ekim alanlarımız var. Bu iki ülkenin bizden fazla neyi var? Çiftçileri desteklemek için mazottaki KDV’yi neden kaldırmıyoruz? Çiftçiyi doğru yönlendirip, planlı şekilde üretimi destekleyerek, teşvikler verip, girdi maliyetlerindeki artışa karşı üreticiyi korumak zorundayız. İthalata ve sanayiye verilen farklar tarlayı ekip biçen çiftçiye verilmeliydi. Üretici bu koşullarda, önünü görmeden nasıl ürün yetiştirecek? Şimdiden bunu düşünüp önlem almazsak seneye bu zamanlar yine kriz yaşayacağız. Sonuçta ne ekersek onu biçeriz” dedi.
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