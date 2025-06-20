Sıra eşeklere geldi... Valilik harekete geçti: 50’ye yakın eşek bayıltılarak toplandı!

Muğla Valiliği’nin Datça-Marmaris hattında yaşayan yaban eşeklerinin toplanmasına yönelik kararı hayvanseverler tarafından sert tepkiyle karşılandı. Halk TV’nin haberine göre, Datça Belediyesi yaklaşık 50’ye yakın yaban eşeğini bayıltarak toplamaya başladı.

VALİLİK KARARI VE BELEDİYE UYGULAMASI

Muğla Valiliği’nin talimatıyla yürütülen uygulamada, Muğla İl Hayvanları Koruma Kurulu kararı gerekçe gösterilerek, yaban eşeklerinin “ivedilikle toplanması” istendi. Resmi yazıda, kararın uygulanmaması halinde idari yaptırım uygulanacağı belirtildi. Datça Belediyesi yetkilileri, kararın zorunlu olduğunu ve aksi halde idari ceza riski bulunduğunu açıkladı.





HAYVANSEVERLERDEN BÜYÜK TEPKİ

Uygulamayı “vicdansızlık” olarak nitelendiren hayvan hakları savunucuları, Datça-Marmaris karayolunda araçların önünü keserek eşeklerin götürülmesini engellemeye çalıştı. Hayvanseverler, “Bu eşekler bugüne kadar trafik kazalarına neden olmadı. Suç, hız limitine uymayan sürücülerde. Bedelini hayvanlar ödüyor. Valilik, belediye ile halkı karşı karşıya getiriyor,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, uygulamanın durdurulması için hukuki süreç başlatacaklarını duyurdular.

DÜNYADAN ÖRNEK ÇÖZÜMLER

Benzer durumlarda dünya genelinde farklı yöntemler tercih ediliyor. ABD’de yollar hayvanların geçişine göre yeniden düzenlenirken, Hindistan’da kutsal inekler için özel yaşam alanları oluşturuluyor. Avustralya’da araçlara hayvan sensör sistemleri takılırken, Fransa’da yaban eşekleriyle birlikte yaşama yöntemleri geliştiriliyor.