Sırada başka yasaklar mı var? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AKP'li Yayman: 'Oyun meselesi milli güvenlik sorununa dönüştü'

Yayınlanma: 26.08.2024 - 13:35

Güncelleme: 26.08.2024 - 13:36

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, dijital bağımlılık ve çevrim içi oyun platformlarıyla ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yayman, dijital bağımlılığın gençlerin geleceğini çaldığını kaydederek, "Dünyada da bu çok tartışılmaktadır. Özellikle Amerika'daki okul baskınlarında, öğrencilerin oyun platformlarına üye olup oradan kendilerine kahraman olarak belirledikleri şahsiyetleri taklit etmek suretiyle arkadaşlarını katlettiğini, öğretmenlerini gözünü kırpmadan öldürdüğünü hep beraber gördük" dedi.

"BİR MİLLİ GÜVENLİK SORUNUNA DÖNÜŞTÜ"

"Türkiye'de de maalesef bunun yanlış uygulamalarına zaman zaman şahit oluyoruz" diyen konuşan Yayman, "En son Eskişehir'de yaşadığımız olay, fazla söze gerek bırakmadı. Burada gerçekten dijital okuryazarlık meselesi çok önemli. Çocuklarımızın nitelikli zaman geçirmesi gerekiyor. Muhakkak ama muhakkak bu bilgisayarda geçirdikleri, oyunlarda geçirdikleri sürelerin kısıtlanması gerekiyor. Bu çok önemli, gerçekten hayati bir konu; çünkü Türkiye'de bu oyun meselesi, bir milli güvenlik sorununa dönüşmüş durumda ve bu noktada bizim gençlerimizi korumamız lazım" dedi.

"HER TÜRLÜ YASAKLAMAYA KARŞIYIZ AMA LGBT KONUSUNDA ETİK KODLARIMIZ VAR"

Dijital dünyanın hem fırsat hem de tehditler sunduğunu kaydeden Yayman, "Daha önce de ifade ettik; her türlü yasaklamaya karşıyız. Çünkü AK Parti'nin kurduğu internet altyapısı, fiber altyapı ve kurduğu hukuksal, yönetsel düzenlemelerle, Türkiye dünyada en fazla dijital ağlarda zaman geçiren ve bunu en iyi kullanan ülkelerden bir tanesi. Bu anlamda gençlerin muhakkak korunması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu platformlarla da ilgili bizim kararımız çok nettir. Bu çifte standartlı uygulamalara son vermelerini istiyoruz. Daha önce de konuşulduğu gibi siz Berlin'de, Londra'da, Viyana'da, Paris'te, Washington'da hangi kurallara uyuyorsanız, hangi hukuka uyuyorsanız, o ülkenin hukukunu nasıl önemsiyorsanız, Türkiye'de de hukuka uygun davranmalarını ve özellikle topluluk kuralı olarak çocukların korunması, kadına şiddetin önlenmesi, ırkçılık, nefret suçları gibi, siber faşizm gibi; ötekileştirme, nefret suçları, bütün bu alanlarda pedofilinin engellenmesi noktasında LGBT'nin bir anlamda özendirilmesinin önüne geçilmesi noktasında bizim de bir etik kodlarımız var. Bu noktada gençlerin korunmasının, Türkiye'nin korunması olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"ROBLOX KONUSUNDA YARGIÇLAR KARAR VERDİ"

Yayman, mahkeme kararıyla erişime kapatılan çevrim içi oyun platformu Roblox ile ilgili kamuoyunda yanlış algı oluştuğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunda şöyle bir algı var; bu açıldı, kapatıldı. Sizin aracılığınızla kamuoyuna şunu söylemek isterim; bunun açılması ya da kapatılması hiç kimsenin elinde değildir. Türkiye bağımsız bir hukuk devletidir, sosyal hukuk devletidir ve anayasayla verilmiş olan haklar ve yükümlülükler vardır.

Anayasamız özellikle gençlerin korunması, ailenin korunması konusunda çok önemli maddeler içeren ve çok önemli düzenlemeler içeren bir anayasadır. Dolayısıyla burada bir platformun açılması ya da kapanması tamamen bağımsız mahkemeler yoluyla olan bir düzenlemedir. Roblox'la ilgili de bildiğiniz gibi Adana'da bir mahkemede yargıçlar karar verdi ve bu karar, şu anda da yürürlükte."

ÇEVRİM İÇİ OYUN PLATFORMLARINA ENGEL Mİ GELECEK?

Yayman, çevrim içi oyun platformlarına erişim engeli getirilip getirilmeyeceğine ilişkin de "Böyle durumlarla karşılaşır mıyız bilmiyoruz; ama şunu aslında bilenler biliyor. Bu platformların faydası olduğu kadar, zararlarının da olduğu ve gerçekten bizim gençlerimizi çalmak istediği, toplumu farklı bir şekilde yönlendirmek istediği çok net olarak ortada. Dediğim gibi parti olarak her türlü yasağa karşıyız, engellemeye karşıyız, sansüre karşıyız ama son tahlilde de her zaman söyledim, devletimizi de sokakta bulmadık. Devletimizin de bu ulus aşırı dijital şirketlere karşı korunması noktasında her türlü tedbiri alacağız. Hani gönül ister ki bu ağlar gerçekten kurallara uysunlar; çocuğun korunması, ailenin korunması, toplumun korunması, toplumun ruh sağlığı bakımından gerekli adımları atsınlar" diye konuştu.