Ruanda 43 Hristiyan grubun çalışmalarını yasakladı
Ruanda'da 43 Hristiyan grubun ülkedeki faaliyetlerinin yasaklandığı bildirildi.
Yerel Yönetim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hükümetin aldığı kararla 43 Hristiyan grubun faaliyetlerinin 28 Ağustos'tan itibaren durdurulduğu belirtildi.
Yasaklanan Hristiyan grupların 'yasa dışı çalışmalar yürütmeleri nedeniyle' böyle bir karar alındığı kaydedildi.
Söz konusu Hristiyan gruplar arasında Alman misyonerlerin çalışmalarını sürdürmek için 1990'larda ülkede kurduğu Lutheran Kilisesi ve Protestan kiliseler de bulunuyor.
Ruanda'da 2018'de de yasa dışı faaliyet gösterdiği tespit edilen 700'den fazla kilise kapatılmıştı.
Ruanda, geçen ay "gerekli yasal standartlara uymamak" ve "ibadet edenlerin hayatlarını gereksiz risklere maruz bırakmakla" suçlanan 5 binden fazla kilisenin faaliyetlerine son vermişti.
Nüfusunun çoğunluğu Hristiyan olan Ruanda'da bazı kiliseler ve Hristiyan din adamları, takipçilerini manipüle edip maddi çıkar elde etmekle suçlanıyor.
Ülkedeki dinsel dağılım ise şu şekilde:
Protestanlık: Yüzde 48
Katoliklik: Yüzde 40
Diğer Hristiyan gruplar: yüzde 4
Müslüman: Yüzde 2
Diğer: Yüzde 3
Hiçbiri: Yüzde 3
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