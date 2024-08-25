Drone uçurulması bile yasak! Alain Delon'un cenaze töreninde uygulanacak kurallar belli oldu

Yayınlanma: 25.08.2024 - 14:30

Güncelleme: 25.08.2024 - 14:30

Fransız sinemasının altın çağının yıldız ismi Alain Delon, 88 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun sağlığı, 2019'da geçirdiği felç sonrası son yıllarda giderek kötüleşmişti. Delon, daha önce yaptığı açıklamalarda ulusal bir anma töreni istemediğini belirterek, "Kamuya açık bir cenaze töreni istemiyorum" demişti.

Delon, Fransa'nın merkezindeki Douchy'de yaşadığı evde öldü. Ünlü aktör, burada köpeklerinin yanına gömülmek istediğini, "Köpeklerimle birlikte gömülmek istiyorum. Başka hiçbir şey umurumda değil, sadece onlarla birlikte olmak istiyorum" sözleriyle ifade etmişti. Delon ayrıca, 10 yaşındaki Belçika Malinois cinsi köpeği Loubo'nun da uyutulmasını ve Loiret'teki Douchy köyünde kendisiyle birlikte gömülmesini istemişti. Ancak bu talep, hayvan hakları aktivistlerinin tepkisi üzerine çocukları tarafından reddedildi.

Delon'un ölümünün ardından, aktivistler Loubo'nun öldürülmesinden duydukları endişeyi dile getirdiler ve köpeğe yeni bir yuva bulmayı teklif ettiler. Brigitte Bardot Vakfı'ndan bir sözcü, Delon'un kızı Anouchka Delon ile görüştüğünü ve köpeğin uyutulmayacağı bilgisini aldıklarını belirtti.

Cenaze töreni, Delon’un üç çocuğunun isteği üzerine, oyuncunun Douchy'deki kır evinin arazisinde gerçekleştirilecek. Valilikten alınan özel izinle, Delon, 1970'lerde satın aldığı ve öldüğü yerdeki mülküne inşa ettirdiği şapelde defnedilecek. Bu şapel, çoğunluğu ormanlık olan arazide yer alan bir mezarlıkta bulunuyor ve Delon, evcil köpeklerinden en az 35’ini buraya gömmüştü.

Törene sadece 40 kişilik bir grup davet edildi ve katılımcılardan fotoğraf çekmemeleri istendi. Katılanların cep telefonlarını plastik torbalara koymaları gerekecek ve fotoğraf çekimi yasak olacak. Ayrıca, valilik, uçak ve dronların mülkün üzerinden uçmasını da yasakladı.

Alain Delon, 1999 yılında oyunculuk kariyerine son vereceğini duyurmuştu, ancak aynı yıl Bertrand Blier’in "Les Acteurs" filminde rol alarak kariyerine devam etti. Daha sonra birkaç televizyon dizisinde yer aldı. 2022'de emekli olmadan önce son kez Patrice Leconte’nin yönettiği "The Empty House" filminde Juliette Binoche ile birlikte rol aldı.

Delon, Ağustos 2002'de L'Humanite Hebdo dergisine verdiği bir röportajda, "Beni asla yaşlı ve çirkin görmeyeceksiniz çünkü ya daha erken giderim ya da ölürüm" demişti. 2019'da Cannes Film Festivali'nde ise, "Eminim ki gurur duyabileceğim bir şey varsa, o da kariyerimdir" ifadelerini kullanmıştı.