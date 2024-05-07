Sırf pazar günü değil bir hafta elinizde...

Yayınlanma: 07.05.2024 - 10:31

Güncelleme: 07.05.2024 - 10:32

Cumhuriyet Pazar, Türk basınında her anlamda öncü bir kimliği olan Cumhuriyet gazetesinin pazar günleri düzenli olarak ilave veren ilk gazete olmasıyla tarihe geçmiş bir yayındır. 1986 yılından beri bazı küçük aralar dışında okuyucusuyla haftalık olarak buluşmayı sürdüren Cumhuriyet Pazar, gazetenin çizgisini ve ilkelerini yaşamın her noktasına taşıma misyonuyla yayınlarını sürdürüyor.

Cumhuriyet gazetesinin okuyucularını süreli bir ek ile buluşturma hedefi aslında ilk meyvesini 1979 yılında vermişti. 5 Şubat 1979’da okuyucuların karşısına çıkan yayın Cumhuriyet Dergi ismini taşıyordu. Kapağında ise o yılların ülkeyi her açıdan zora sokan petrol yokluğu işlenmişti. İlhan Selçuk da kalemiyle katkı verenler arasındaydı. Yazısının başlığı, “Yalın bir sömürü öyküsü”ydü. Cumhuriyet Dergi bir yıl boyunca yayın hayatını sürdürürken 1980’li yıllarla birlikte gazete okuyucusu kitlelerin gözlerini hem ülke hem de siyaset dışındaki alanlara da çevirmesi haftalık bir eki zorunlu kılmıştı.

16 Şubat 1986’da Cumhuriyet Dergi ismiyle yayına başlayan ek tam da bu işlevi gerçekleştirecek ve okuyucuları gazete dilinden farklı içeriklerle tanıştıracaktı. İlk sayısında dış politikanın sivrilen figürlerinden Margaret Thatcher’in fotoğrafı ve “Thatcher Özal’ı bekliyor” başlığıyla çıkan ek, küresel düzenin aktörlerini kapağa taşıyarak yeni bir dönemin ayak seslerinden de okuyucularını haberdar ediyordu.

Kültür-sanat, spor gibi farklı alanlardan öne çıkan isimlerle yapılan söyleşiler, yaşamın kıyısından insan portreleri yurtdışından öne çıkan konular hakkında derleme ve yazılar ile çok geniş bir çerçevede içerik üreten Cumhuriyet Pazar özellikle ülkenin her alanda üretici ve yaratıcı gençlerine sayfalarında yer vermesiyle bir sosyal sorumluluk misyonu üstlendi.

Özellikle ülkenin son 20 yılda geçirdiği zor zamanlarda gençlerle iletişimini hep canlı tutan ve onların yaptıkları üretimleri her zaman destekleyen Cumhuriyet Pazar’ın sayfalarından ülkenin tanınmış pek çok ismi de geçti. Son yıllarda Z kuşağı olarak adlandırılan kuşağın yazılı basına ilgisini artırmak amacıyla gençlerin ilgi alanına giren pek çok konuyu işleyen yayın, okuyucu ve takipçi kitlesini de genişletti. Cumhuriyet Pazar’ın ilk yayın yönetmenliğini yapan isim Lütfi Tınç olurken zaman içinde bu görevde bulunan diğer isimler Turhan Günay, Cumhur Canbazoğlu, Tuğrul Eryılmaz, Lale Tayla, İpek Çalışlar, 2018 yılında kaybettiğimiz Berat Günçıkan, Ayşe Yıldırım ve Miyase İlknur oldu. Bugün Deniz Ülkütekin’in yayın koordinatörlüğünde yayın hayatını sürdüren Cumhuriyet Pazar’ın sayfa tasarımlarını ise Emine Bilget yapmakta.

Sebla Didem Korday’ın muhabir olarak yer aldığı yayına yazıları ile katkı veren isimler ise şu şekilde: Prof. Dr. Üstün Dökmen, Alican Elkorek, Ayça Ceylan, Aylin Ayaz Yılmaz, Ayşe Acar, Başak Bıçak, Berrin Karadeniz, Burçak Şener, Dilşad Çelebi, Elçin Poyrazlar, Güven Baykan, Kaan Mika, Ömür Tanyel, Şaduman Halıcı ve Tolga Aydoğan.

