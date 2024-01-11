Şirin Payzın’dan ‘Maçoğlu’ açıklaması

Yayınlanma: 11.01.2024 - 13:01

Güncelleme: 11.01.2024 - 13:01

HalkTV’de gazeteciler Barış Terkoğlu ve Seyhan Avşar ile birlikte ‘Sözüm Var’ programını sunan Şirin Payzın, Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) Kadıköy’den Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği mevcut Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nu konuk ettikleri ve yönetilen sorular nedeniyle eleştiri alan yayına dair bir açıklama paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Payzın, şu ifadeleri kullandı:

“Fatih Maçoğlu Kadıköy’den aday olunca Sözüm Var ekibi olarak çağıralım soralım dedik .. Üstelik partinin kararı kesin değilken Maçoğlu bir karar almış.. Hani gazetecilik soru sormaktır ya.. Youtube’da yorum yapmaktan gazeteciliği unuttuk ya.. Ovacık’ta çok başarılı olmuş bir Başkan niye Kadıköy’ü ister ? .. Herkesin aklına takılan bir soru.. Aynı soruyu zamanında başka adaylara da sorduk yeni değil ..Ağzımızdan “Kadıköy’e sosyalist aday olmasın “ lafı çıkmadı.. Maçoğlu’na “neden adaysın” diyen de olmadı..Yok efendim “ Köylüsün köylü kal “ demişiz tamamen yalan .. Ovacık’ta başarılıydınız , Tunceli /Dersim kaleniz ve kazanmak önemli niye orada kalmadın? .. Sorduğumuz bu! Defalarca yayınlarımıza gelmiş bir isime neymiş biz operasyon çekiyormuşuz.. Zamanında davet ettiğimizde aynı koro “teröristi davet ettiniz“ diyordu onu ne yapacağız! Saçma sapan işler .. Soru sormanın taraf tutmak zannedildiği garip bir düzen …Günün sonunda bu iktidarın “ soru sorma, eleştirme , biat et, sürekli alkışla, eleştiriye sıfır tolerans” düzenine herkes uydu ve bundan da gocunmuyor..Trollerin peşine takılıp aynı kareye girmekten utanmıyor…

+ Fatih Maçoğlu Kadıköy’den aday olunca Sözüm Var ekibi olarak çağıralım soralım dedik .. Üstelik partinin kararı kesin değilken Maçoğlu bir karar almış.. Hani gazetecilik soru sormaktır ya.. Youtube’da yorum yapmaktan gazeteciliği unuttuk ya.. Ovacık’ta çok başarılı olmuş bir… — Sirin Payzin (@siring) January 11, 2024

Yani trol kampanyalarına alışığız da onun peşine takılan “aklı başında” olduğunu düşündüğünüz kişiler hayret ettirdi .. Sözüm Var’da yaptığımız röportajı kırpıp, sadece soruların yarısını alıp bir kampanya başlatan iktidar medyası trolleri ve gazeteleri aynı manşetlerle bize saldırdılar..Aynı merkezden organize iş.. Arkadaş bunların peşine takılırken iki düşünürsün .. Ne iş ? Durup dururken Maçoğlu’na Sabahı Akşamı , Pelikanı , Ebabili niye sahip çıkıyor diye! Daha önce defalarca yayınlarıma gelen Maçoğlu’nu zamanında davet ettim diye “Terör destekçisini ekranda övdü “ diye defalarca manşet atanlar şimdi niye bir anda bu kampanyayı yapıyor ! … Peki ne oldu ? Devamı geliyor..”