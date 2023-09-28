Şirinevler'de patlama... Yaşanan panik anı kameraya yansıdı!

Şirinevler'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı patlama sırasında yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 28.09.2023 - 15:59
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İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler semti 7'inci Sokak'tata yaşanan doğalgaz patlaması sırasında büyük panik yaşandı.

Bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı patlama sırasında yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde patlama ile birlikte caddede yürüyen yurttaşların kaçtığı görülüyor.


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