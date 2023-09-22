Son Dakika: Bursa'da orman ürünleri fabrikasında patlama! 1 işçi yaralandı
Son dakika gelişmesi... Bursa’nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasındaki patlama meydana geldi, 1 işçi yaralandı.
Olay saat 16.30 sıralarında OSB’de faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasındaki talaş silosunda patlama meydana geldi.
1 İŞÇİ YARALANDI
Patlamanın ardından yangın çıktı. Patlamanın ardından kollarından yaralanan Zeynedddin E. (26), özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 1 saat süren çalışma sonucu yangın söndürüldü.
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