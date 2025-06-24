Şirket tazminatı da devlete yıktı: TKİ 428.6 milyonun peşinde!

Soma’da 2014 yılında 301 madencinin yaşımını yitirdiği facianın ardından açılan davaların hâlâ bitmediği ortaya çıktı. İkinci kez dava açan bazı aileler ile birlikte halen 120 davanın devam ettiği öğrenildi. Faciaya neden olan şirket ise tazminatları da devlete yıktı. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) mahkeme kararları sonucunda ödemek zorunda kaldığı toplam 428.6 milyon lirayı ise hâlâ şirketten almaya çalışıyor.



TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nda TKİ’nin hesapları görüşülürken milletvekilleri 13 Mayıs 2014’te meydana gelen 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma faciasının ardından açılan davaları gündeme getirdi. TKİ, komisyonda gündeme gelen sorulara yazılı yanıt verdi. Yanıta göre kazada yaşamını yitiren 301 madenci için aile, eş, çocuk, anne, baba ve kardeşler birlikte veya ayrı ayrı açılan davalardan sonuçlananların tamamının tazminat ödemeleri gerçekleştirildi. İkinci kez dava açan bazı aileler ile birlikte halen devam eden dava sayısı ise 120.

TKİ ALMAYA ÇALIŞIYOR

Faciaya neden olan şirket ise tazminatları da devlete ödetti. Yanıta göre, TKİ mahkeme kararları sonucunda ödemek zorunda kaldığı tazminatları hâlâ şirketten almaya çaşıyor. Yanıtta, şöyle denildi:

“TKİ tarafından mahkeme kararları sonucunda ödemek zorunda kalınan 377.2 milyon lira tutara, ödenen diğer yargılama giderlerinin de eklenmesiyle birlikte oluşan toplam 428.6 milyon lira tutarındaki alacağımızın, Soma Kömür İşletmeleri AŞ ve bu şirket ile aralarında organik bağ bulunan firmalardan ticari avans faizi ile birlikte rücuen tahsili için hukuki süreç takip edilmektedir.”

ÜCRETTE ADALETSİZLİK!

Komisyondaki görüşmelerdeTKİ’de çalışan mühendis, memur ve işçilerin maaş ve ücretleri hakkında da bilgi istendi. Gelen yanıt maaş ve ücret adaletsizliğini ortaya koydu. Kıdemli işçi ile kıdemsiz işçinin ücreti neredeyse aynı. Yanıta göre, 20 yıllık kıdemi olan işçi ile 1 yıllık kıdemi olan işçi hemen hemen aynı ücreti alıyor.

Yer altında çalışan ve 1 yıllık kıdemi olan işçinin yan ödemelerle birlikte ücreti toplam 105 bin 646 lira. 20 yıllık kıdemi olan işçinin aldığı ücret ise 105 bin 888 lira.

Yer üstünde çalışan ve 1 yıllık kıdemi olan işçinin yan ödemelerle birlikte ücreti 57 bin 57 lira. Yer üstünde çalışan ve 20 yıllık kıdemi olan işçinin yan ödemelerle birlikte ücreti ise 58 bin 606 lira.

1 yıllık kıdemi olan mühendisin net maaşı 63 bin 821 lira, 20 yıllık kıdemi olan mühendisin net maaşı ise 66 bin 439 lira. 1 yıllık kıdemi olan memurun net maaşı 50 bin 562 lira. 20 yıllık kıdemi olan memurun net maaşı ise 53 bin 247 lira.